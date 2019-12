WhatsApp: così si spia il partner gratis e senza essere scoperti

Quando si parla di WhatsApp, non si trattano sempre argomenti benevoli, dal momento che anche qualcosa che non va c’è. Certamente molte persone sanno bene che l’applicazione tende a stabilire sempre nuovi record e a far parlare sempre bene ma in questo caso tutti sanno che ci sono degli aspetti da migliorare.

Uno di questi è certamente in riferimento alle tante truffe che girano sul web, le quali poi si ripercuotono in chat mediante le solite catene di Sant’Antonio. Alcuni aggiornamenti sono arrivati proprio a tal proposito, con l’obiettivo di riuscire a limitare questa attività da parte di alcuni utenti disinteressati alla messaggistica. Sono cambiata infatti tantissime cose, con tanti aggiornamenti che hanno reso migliore la situazione soprattutto dal punto di vista dello spionaggio. Questa, un’altra piaga di cui gli utenti tuttora hanno paura, sarebbe stata debellata quasi totalmente anche se secondo gli altri esiste un modo.

WhatsApp, esiste il modo per spiare i movimenti degli utenti senza infrangere la legge senza pagare neanche un solo centesimo

Grazie alle tante applicazioni che girano per il web, gli utenti avrebbero capito che esiste un modo per spiare i movimenti di chiunque su WhatsApp. Questo prende il nome di Whats Tracker ed è rappresentato da un’applicazione di terze parti che è gratuita al 100%.

Grazie a questa potrete infatti monitorare una o più persone e sapere precisamente quando entrano o escono da WhatsApp. Il tutto sarà possibile grazie ad un sistema basato sulle solite notifiche istantanee che vi arriveranno proprio nel momento dell’accesso o della disconnessione.