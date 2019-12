Il Natale è arrivato e come ogni anno sono svariati gli utenti in cerca di qualche frase di rito da inviare ai propri contatti. Grazie all’avvento delle applicazioni per la messaggistica istantanea, il tutto è diventato estremamente più facile e carino grazie alla possibilità di inserire, oltre a del semplice testo, anche video, foto o gif. Nonostante ciò, dover inviare lo stesso messaggio per centinaia di volte risulta essere stancante alle volte, ma per fortuna grazie a WhatsApp tutto ciò non sarà più opportuno. Una modalità di chat presente in app, infatti, permette di scrivere un solo messaggio ed inviarlo privatamente a circa 250 contatti alla volta: vediamo di cosa stiamo parlando.

WhatsApp: i messaggi Broadcast sono la risposta al copia e incolla ossessivo

Creare dei gruppi? No grazie: a molti utenti non piace condividere il proprio numero telefonico con sconosciuti. A risoluzione di questo problema e alla necessità di effettuare copia e incolla per svariate volte, però, esiste una risoluzione: i messaggi in Broadcast.

Questa alternativa di WhatsApp non è conosciuta da molti eppure risulta essere essenziale in occasioni come queste. Che cosa sono? Delle specie di gruppi in cui l’utente che li crea seleziona i partecipanti, ma non mette in comunicazione gli uni con gli altri. Per semplificare il tutto possiamo dire che l’utente creatore (voi) crea il gruppo broadcast e scrive un messaggio di auguri, una volta inviato questo verrà recapitato ad ogni singolo partecipante, ma in forma privata (nella vostra chat abituale se presente).

Grazie a questo trucco sarà possibile risparmiare decine di minuti, se non ore intere di inoltramento compulsivo. Concludiamo col dire che per creare un messaggio del genere sarà necessario Aprire WhatsApp > cliccare i tre puntini in alto a destra > messaggio broadcast > selezionare i partecipanti.