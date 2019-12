WhatsApp: aggiornamento incredibile per Natale, utenti felicissimi

WhatsApp ha messo gli utenti in condizione di aspettarsi un aggiornamento ormai ogni settimana. Infatti l’applicazione tende a migliorarsi costantemente, con tante incredibili novità che possono in qualche modo rimediare anche qualche errore del passato.

Attualmente però le persone stanno aspettando qualcosa di nuovo, dato che da tempo l’app non sembra muovere passi in avanti. Gli aggiornamenti sono arrivati in maniera assidua, anche specificamente per l’ambito sicurezza che risultava un po’ carente. Dopo aver aggiustato questa sua sezione, WhatsApp a deciso quindi di andare avanti e di sviluppare qualcosa di nuovo. In molti stanno aspettando da diverso tempo un aggiornamento che di sicuro risulterà epocale. Stiamo parlando della Dark Mode, la quale permetterà finalmente di cambiare i soliti colori tinti di verde dell’azienda. Nessuno ha saputo più niente dalla scorsa estate, periodo nel quale le indiscrezioni erano entrate nel vivo, ma ora qualcosa starebbe bollendo in pentola.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento può portare finalmente la Dark Mode, gli utenti ora sperano

Col tempo tante persone hanno certamente apprezzato WhatsApp per quello che era, ovvero un’applicazione che ha stupito l’umanità intera. Dal punto di vista della comunicazione non c’è nulla da dire, dato che pian piano la piattaforma è diventata sempre più funzionale.

Attualmente però le persone vorrebbero modificare quella che è l’interfaccia ormai sempre identica da diversi anni a questa parte. Per fare questo è con la Dark Mode, aggiornamento che a quanto pare potrebbe arrivare entro inizio del prossimo anno ormai alle porte. Nelle ultime ore infatti le indiscrezioni riferiscono di una versione in beta di WhatsApp che sarebbe ormai giunta al termine. Al suo interno ci sarebbero delle novità proprio in merito alla Dark Mode.