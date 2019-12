I regali di Natale sono ormai cosa passata, molti di voi li staranno “spacchettando” proprio in questo momento, il volantino Esselunga vuole comunque andare oltre al periodo corrente proponendo una lunga serie di sconti valida in tutti i negozi fino al 31 dicembre.

Il consumatore che deciderà di acquistare il modello o il prodotto direttamente in negozio deve sapere comunque che avrà anche la possibilità di mettere le mani sulle cuffie SBS Jaz del valore di 69 euro, spendendo solamente 1 euro in più rispetto allo scontrino. Come fare? semplice, acquistando uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino e, una volta giunti in cassa, accettare la proposta dell’addetto del punto vendita.

Volantino Esselunga: gli sconti imperdibili validi fino al 31 dicembre

Il volantino Esselunga nasconde al proprio interno una infinità di contenuti e di prezzi bassi tra cui gli utenti possono scegliere, parlando appositamente del mondo degli smartphone, ecco spuntare un’occasione più unica che rara, un Samsung Galaxy S10 in promozione a soli 598 euro (versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi).

In alternativa è possibile pensare di acquistare lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, da poco arrivato in vendita, disponibile oggi alla modica cifra di soli 268 euro.

Per ogni altro prezzo del volantino Esselunga, e per scoprire nel dettaglio i singoli sconti pensati dall’azienda e messi a disposizione del singolo consumatore, ecco qui sotto le pagine nel dettaglio.