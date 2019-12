Vodafone sfodera proprio nell’ultimo mese del 2019 la migliore promozione dell’anno, una Special Unlimited con alcune importanti limitazioni, ma che allo stesso tempo riesce ad offrire un bundle pressoché infinito ad ogni consumatore che riuscirà a raggiungerla.

Stiamo parlando a tutti gli effetti di una operator attack, ovvero di una offerta che non risulta essere attivabile proprio da chiunque, solamente coloro che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale la potranno attivare sul proprio numero di telefono (ricordiamo che la portabilità è obbligatoria). Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 12 euro per l’offerta in sé, con anche 10 euro da aggiungere per acquistare la SIM ricaricabile; un totale di 22 euro a cui si dovranno anche sommare i 7 euro necessari per coprire la prima mensilità.

Passa a Vodafone: quali sono i contenuti dell’offerta?

All’interno dell’offerta troviamo contenuti da top di gamma, in particolare il fortunato utente che riuscirà a richiederla sul proprio numero potrà mettere le mani su 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti e SMS senza limiti da poter utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale (anche chiamando dai paesi dell’Unione Europea).

Le limitazioni sulla promozione Vodafone sono davvero minime, l’utente potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza doversi preoccupare di penali di alcun tipo (non è previsto un vincolo contrattuale di durata); oltre a questo non è nemmeno prevista una limitazione alla massima velocità raggiungibile di navigazione, teoricamente si potrà navigare fino a 600Mbps in download.