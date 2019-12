Il gioco record d’incassi della società Nlantic Labs si aggiorna continuamente consentendo agli utenti di raccogliere nuovi premi e ricompense di vario tipo, visto il tempo di festività, oltre che trovare nuovi Pokémon tutti da collezionare.

I leaker di Pokémon Go, proprio nelle ore precedenti alla release, avevano scoperto alcune modifiche al traffico di gioco per il ritorno del Team Rocket a sfidare gli Allenatori di tutto il mondo. In palio premi estremamente golosi, e la possibilità di incontrare alcuni Pokemon Ombra e catturarli.

Pokémon Go: arrivano nuove sfide con il Team Rocket

Le forze del male non smettono di incentivare gli Allenatori alle sfide neppure nel giorno di Natale. Non è ben chiaro se i premi abbiano un tempo limitato, perché grazie alla vittoria contro il Team Rocket avremo la possibilità di catturare Pokemon Oscuri speciali, tutti in versione oscura. Con un bel po’ di fortuna saranno colleziona lui anche in forma shiny o cromatica.

Per poter riuscire oggi a catturare Absol Oscuro, sarà necessario affrontare Sierra. Se vorrete invece riuscire ad accaparrarvi il Pokemon Bagon in versione Oscura, sarà necessario sfidare e vincere con Arlo. Invece, per poter mettere in saccoccia Stantler Oscuro, bisognerà sconfiggere nella sfida Cliff.

Stantler, Absol, Bagon saranno dunque gli agognati premi di questa giornata. Ma non è finita qui: l’evento di Natale porterà infatti molti altri premi golosi, e naturalmente lo spawn aumentato per poter guadagnare più punti e collezionare tantissimi nuovi Pokemon. Tantissime sorprese seguiranno i prossimi giorni con l’arrivo del Capodanno.