Anche per questo Natale, l’operatore francese Iliad, ha voluto di augurare buone feste a tutti i propri clienti a modo suo. L’operatore ha voluto ricordare la propria filosofia dell’assenza di brutte sorprese.

Più precisamente, ha sottolineato come è impossibile trovare brutte sorprese all’interno delle proprie offerte da 4.99 euro al mese, che da un anno e mezzo continuano a rimanere le stesse, nonostante l’aumentare delle richieste. Scopriamo tutti i dettagli.

Iliad fa gli auguri a modo suo

Nella giornata di qualche giorno fa, precisamente lunedì 23 dicembre 2019, l’operatore francese ha deciso di pubblicare un post a tema natalizio sul proprio profilo ufficiale Twitter. In particolare, anche su Instagram e Facebook ha pubblicato il post con la scritta: “Buone Feste a tutti. Senza brutte sorprese. #Effettoiliad“.

Nell’immagine allegata nel post viene mostrato un albero di Natale senza alcun regalo al di sotto. Questo per marcare il messaggio che ormai manda da oltre un anno e mezzo. Il messaggio presente nell’immagine recita: “anche quest’anno niente pacchi. Nemmeno a Natale“. Anche in questo caso Iliad continua a sottolineare con la propria comunicazione i propri valori con cui da sempre, cerca di contraddistinguersi da altri operatori.

Più precisamente tiene a ricordare a tutti gli utenti che nelle proprie offerte non potremo mai trovare costi per servizi aggiuntivi o “costi nascosti”. L’operatore ha pubblicato anche un’altra immagine a tema natalizio, inserita come copertina su Facebook e Twitter, con la scritta: “L’offerta Iliad è per sempre. Le feste no. Approfittane“. A questo punto non ci resta che prenderlo in parola e dare un’occhiata a tutte le offerte dedicate al natale sul sito ufficiale dello stesso.