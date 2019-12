Dopo aver raggiunto un accordo a lungo termine con Linkem al fine di accelerare lo sviluppo delle Reti 5G Fixed Wireless Access ed offrire a circa il 30% della popolazione italiana una connettività fiber-like con velocità fino ad 1 Gigabit, Fastweb rende disponibile una nuova e vantaggiosa promozione da attivare sulla SIM.

L’offerta Fastweb Mobile include 30 GB di Internet in 4G (sono previsti ulteriori 4 GB per la navigazione in Internet nei Paesi dell’Unione Europea ed in Svizzera) e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (allo stesso modo sono previsti 500 minuti di chiamate da spendere mentre si è in Svizzera o in Unione Europea) per 9,95 euro al mese.

Fastweb Mobile, dettagli sulla nuova e vantaggiosa offerta

L’offerta è attivabile fino al 31 Dicembre, e per chi ne richiede l’attivazione Online direttamente dal sito ufficiale dell’operatore, le spese di contributo SIM (10 euro)e di spedizione della SIM (5 euro) saranno completamente gratuite. Sono solo richiesti 10 euro della prima ricarica, un contributo che permette di usufruire dei servizi inclusi nell’offerta Fastweb Mobile per il primo mese.

E’ possibile abbinare all’offerta anche l’acquisto di uno smartphone a Rate. Tra le soluzioni possibili segnaliamo: iPhone 11 Pro Max (trenta rate da 27 euro); Samsung Galaxy S10+ (trenta rate da 14 euro); e Huawei P30 Lite (trenta rate da 7 euro). Insomma, una buona occasione per aggiudicarsi uno degli smartphone top di gamma del momento e sfruttarne le potenzialità navigando in Internet, scattando selfie da pubblicare sui Social e creare contenuti da condividere Online usufruendo del servizio offerto da Fastweb.