CoopVoce: clamorosa offerta, con 8 euro potete avere minuti, SMS e giga

CoopVoce risiede attualmente nella branca complicatissima dei gestori virtuali ma a quanto pare, seguendo anche gli ultimi dati, se la sta cavando bene. Questo provider, che inizialmente non voleva assolutamente della fiducia degli utenti che volevano cambiare gestore, ha cambiato finalmente musica.

Le sue promozioni sono diventate appetibili per tutti, dato che i contenuti al loro interno sono cresciuti a dismisura rispetto all’inizio. Era proprio questo il motivo per il quale CoopVoce era bistrattato, dato che al suo interno non c’erano promozioni con contenuti abbastanza ampi per gli utenti. Coop finalmente ha poi cambiato strategia, in modo da attirare anche coloro che mai prima di quel momento avrebbero pensato ad un cambio gestore. Le offerte sono arrivate in maniera assidua, ed ora ce ne sarebbe una che in tanti avrebbero vagliato come prossima per il proprio smartphone.

CoopVoce lancia la sua nuova ChiamaTutti Top 20 con tutto incluso per soli 8 euro al mese per sempre, la promo è davvero per tutti

Se prima nessuno te ne vado occhio CoopVoce per le offerte telefoniche, ad oggi la situazione è nettamente diversa. Il miglior gestore tra quelli virtuali è infatti stato in grado di lanciare una nuova soluzione davvero interessante visto il prezzo e visti soprattutto i contenuti.

Stiamo parlando della nuovissima ChiamaTutti Top 20, la quale al suo interno riesce a concedere agli utenti minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e anche 20 giga di traffico dati in 4G per navigare in internet. Il prezzo corrisponde a soli 8 euro al mese per sempre e anche per i già clienti.