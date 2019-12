Comet impressionante, in questi giorni sta per lanciare un volantino atto a superare di gran lunga le offerte delle dirette concorrenti del mercato, come Unieuro e MediaWorld, includendo al proprio interno prezzi veramente bassi e soddisfacenti.

Gli acquisti sono effettuabili a partire dal 27 dicembre 2019 in tutti i negozi e direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, ricordate comunque che per un acquisto online sarà sempre necessario pagare anche le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Inoltre, al superamento di una determinata soglia minima di spesa, è prevista la possibilità di richiedere un finanziamento in 20 rate a Tasso Zero (senza interessi).

Non dimenticatevi di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram ufficiale, ogni giorno vi attendono tantissimi codici sconto Amazon e le migliori offerte in assoluto.

Volantino Comet: gli sconti di fine anno

Per una volta il volantino Comet ha deciso di seguire il momento che l’utente medio sta per attraverso, poco florido a causa delle enormi spese per il periodo natalizio; ecco quindi spuntare una serie di prezzi bassi su prodotti appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Molto interessante sicuramente l’Oppo Reno 2Z, modello dalle ottime prestazioni complessive acquistabile con un esborso di 299 euro, da mettere sullo stesso piano dell’iPhone 8, oggi in vendita a 459 euro. Un gradino sotto invece lo Huawei P30 Lite a 269 euro, passando per Oppo A9 2020 a 199 euro o anche il Galaxy A30s a 219 euro.

Tutte le offerte del volantino Comet sono riassunte direttamente nelle pagine che potete trovare qui sotto elencate nel dettaglio.