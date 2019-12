3 Italia ha deciso di riservare un regalo di Natale a dir poco incredibile per alcuni fortunati utenti che, al giorno d’oggi, si trovano in possesso di determinati numeri di telefono, essendo stati comunque clienti della suddetta realtà della telefonia mobile.

La Play 50 Plus è una delle migliori offerte del periodo, viene distribuita sottoforma di SMS attack, ovvero attivabile esclusivamente da coloro che hanno ricevuto un messaggio informativo direttamente, con portabilità obbligatoria dopo essersi recati personalmente in un punto vendita.

Il regalo di Natale pensato da 3 Italia passa per un costo di attivazione completamente azzerato, in altre parole il fortunato che la potrà richiedere non pagherà i 6,99 euro previsti di base, restando costretto comunque a versare 10 euro per la SIM ricaricabile e 7,99 euro per la prima mensilità.

3 Italia: la promozione che tutti noi stavamo aspettando

All’interno della Play 50 Plus troviamo comunque tantissimi ottimi contenuti, a partire da 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, passando anche per minuti illimitati da utilizzare per telefonare ogni numero in Italia.

Il costo fisso, come abbiamo visto poco fa, è di soli 7,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile che si andrà ad acquistare. Non è previsto un vincolo contrattuale di durata, ovvero si potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza comunque essere costretti a pagare una penale per recesso anticipato.

La navigazione è gratuitamente possibile sotto rete telefonica 4G della stessa 3 italia, a differenza dei già clienti che invece saranno costretti a pagare 1 euro al mese per mantenere la connessione all’alta velocità.