La connessione Wi-Fi sta finalmente per arrivare in tutte le zone italiane grazie al nuovo progetto promosso dal Mibact insieme al Ministero dello sviluppo Economico.

Tutti i consumatori in Italia, cittadini e turisti, possono navigare in Internet tramite questa nuova connessione completamente gratuita e illimitata; eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Connessione Wi-Fi gratuita e illimitata: ecco tutti i dettagli del nuovo progetto

Il nuovo progetto con il nome di Piazza W-Fi Italia promuove una connessione Wi-Fi completamente gratuita, con la quale i consumatori interessati possono navigare in rete quando più preferiscono. I lavori sono già iniziati e in alcune zone sono già terminate, come per esempio: nelle Marche, in Abbruzzo, nel Lazio e in Umbria; in queste zone i consumatori possono trovare alcuni impianti hotspot che permettono la navigazione gratuita.

L’installazione di questi impianti è prevista nelle zone dove l’afflusso delle persone è maggiore, dunque, nelle piazze o nelle varie fermate dei trasporti pubblici; per navigare in rete è necessario scaricare un’applicazione ideata e sviluppata da Infratel Italia: WiFi°Italia°it; è disponibile sia per i dispositivi Android sia Apple e non presenta alcun costo né per essere scaricata né per essere utilizzata.

Una volta scaricata correttamente, l’applicazione richiede una registrazione di tre step con le informazioni personali; successivamente gli utenti hanno libero accesso all’app e ad una mappa per trovare l’hotspot più vicino.

Il nuovo progetto dovrebbe essere completato in modo definitivo nel primo trimestre del 2020 secondo alcune indiscrezioni; non resta che attendere informazioni ufficiali per scoprire la data definitiva.