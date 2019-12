Nel corso di questi anni abbiamo assistito a grandi cambiamenti in casa WhatsApp. La chat di messaggistica istantanea è in perenne divenire e le discussioni su quello che sarà il futuro della piattaforma spesso e volentieri appassionano il pubblico. Negli ultimi mesi ha fatto molto rumore un’indiscrezione del “New York Times” relativa al rapporto sempre più stretto che andrà ad unire WhatsApp, Facebook ed Instagram.

WhatsApp e Facebook: è allo studio un cambio rivoluzionario delle chat

Anche sulle nostre pagine in più occasioni abbiamo parlato della vicinanza che si è venuta a creare tra WhatsApp e Facebook. Il social network come noto è proprietario della piattaforma di messaggistica. Tale legame, in passato, ha portato anche ad ipotizzare scenari drastici come una totale fusione tra le due piazze virtuali.

L’unione tra Facebook e WhatsApp non è all’ordine del giorno, ma come indicato dallo stesso New York Times a breve si potrebbe realizzare un cambiamento rivoluzionario per le chat su WhatsApp. Oltre agli amici della propria rubrica, infatti, a breve le conversazioni potrebbero essere aperte anche ai semplici contatti di Facebook.

Il possibile upgrade della chat di messaggistica istantanea non passerebbe inosservato. La conseguenza principale di tale novità sarebbe infatti un ridimensionamento di Messenger, ad oggi servizio di riferimento per il social network blu.

La suggestione proveniente da oltre Oceano non ha di certo attirato le simpatie degli utenti della prima ora. Molte persone già minacciano boicottaggio del servizio, nel caso si realizzasse un tale cambiamento,