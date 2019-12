WhatsApp: grazie ad Unseen niente spunte blu e niente ultimo accesso

Esistono tanti sistemi nascosti quando si parla del web in generale e di tutto ciò che vi è collegato. Infatti anche le tante applicazioni che gli utenti utilizzano ogni giorno possono ottenere dei trucchi semplicemente girando in rete, proprio come nel caso di WhatsApp.

Alcuni utenti sono riusciti a venire a capo di diverse situazioni utilizzando applicazioni esterne, cercando ovviamente di non infrangere quelli che sono i canoni della legge. Sono davvero molte le applicazioni che possono essere utilizzate per bypassare qualche funzione di WhatsApp, o magari qualche mancanza. Negli ultimi tempi molte persone alla ricerca di un livello molto più alto di privacy rispetto a quello che già hanno, hanno trovato una soluzione. Questa è riuscirebbe infatti a nascondere gli utenti quando leggono una chat, e senza essere a pagamento. Ovviamente si tratta di una soluzione che non va nemmeno in contrasto con la legge, restando anche molto semplice da utilizzare.

WhatsApp, ecco l’applicazione perfetta che potete utilizzare quando volete leggere un messaggio senza farti vedere attivi all’interno della chat

Quando qualcuno vi parla di Unseen, potete certamente stare tranquilli: si tratta di una soluzione fidata al 100%. Sono tantissimi gli utenti che utilizzano questa applicazione di terze parti proprio per evitare di aprire WhatsApp quando si legge un messaggio.

La piattaforma in questione intercetta ogni messaggio in arrivo proprio sulla nostra chat colorata di verde. In questo modo potrete leggere tutto senza aprire WhatsApp, e di conseguenza senza attivare le spunte blu o magari senza registrare il vostro ultimo accesso.