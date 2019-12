Vodafone: utenti pronti e tornare, le Special a partire da 7 euro al mese

Sfruttando Vodafone, tanti gestori sono riusciti a crearsi un futuro in Italia. Per tutti coloro che non lo sapessero infatti il nostro gestore anglosassone ha fornito le sue infrastrutture ai nuovi provider che muovevano i primi passi in Italia.

Ovviamente ora la situazione è ben diversa, dal momento che il noto provider sta provando a riportare a casa gli utenti persi. È partita dunque la guerra con tutte le altre case telefoniche, e soprattutto con Iliad che da quando è arrivata non ho fatto altro che rubare utenti a Vodafone. In questi giorni l’azienda ha deciso di lanciare tre nuove offerte che realtà in molti già conoscono. Queste fanno parte della linea Special, la quale però non è mai stata così abbordabile per il pubblico.

Le Vodafone Special non sono mai state così convenienti, ecco tutti i prezzi e i contenuti delle super promo in offerta

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB