L’operatore Vodafone Italia ha lanciato nelle ultime ore una nuova iniziativa promozionale che permette, ad alcuni clienti, di acquistare lo smartphone Android Xiaomi Mi 9 Lite a meno di 30 euro.

I clienti interessati riceveranno o hanno ricevuto, un SMS da parte dell’operatore rosso che li avvisa di questa possibilità. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’iniziativa.

Vodafone: Xiaomi Mi 9 Lite a meno di 30 euro

Ecco l’SMS che sta inviando Vodafone Italia: “Regala uno smartphone, con Vodafone ti conviene! Solo per Natale prezzi mai visti. Un esempio? XIAOMI MI 9 LITE da 0.99 euro al mese per 30 mesi, ZERO ANTICIPO iniziale! Vieni a trovarci nei nostri negozi con questo SMS“. Tutti i clienti che ricevono l’SMS in questione, potranno presentarsi in un qualsiasi centro autorizzato dell’operatore per ottenere lo smartphone in questione a queste condizioni.

Potrete ottenere lo Xiaomi Mi 9 Lite a soli 0.99 euro al mese per 30 mesi con un anticipo iniziale pari a 0 euro. Vi ricordo che lo smartphone in questione è stato lanciato sul mercato lo scorso settembre e possiede 6 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna, accompagnata dal processore Qualcomm Snapdragon 710. Non si tratta di un top di gamma ma, come tutti i dispositivi del colosso cinese, è in grado di assecondare ogni nostra richiesta.

Oltre al taglio di memoria, dispone di uno schermo AMOLED da 6.39 pollici protetto da Gorilla Glass 5, di una tripla fotocamera frontale da 48+8+2 megapixel e di una fotocamera frontale da 32 megapixel. Monta il sistema operativo Android 9 MIUI 10 Pie e dispone di una batteria da ben 4.030 mAh. Se non volete lasciarvelo scappare tenete d’occhio gli SMS in questi giorni, è possibile che Vodafone vi permetta di acquistarlo a questo prezzo!!