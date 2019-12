C’è una buona notizia a conclusione dell’anno per i clienti TIM. Il gestore telefonico, dopo quelli che sono stati i ricorsi delle associazioni dei clienti, ha finalmente ufficializzato l’iter di partenza per i rimborsi di credito per i clienti che in passato hanno ricevuto bollette ogni quattro settimane.

TIM ufficializza i rimborsi di credito: partono i risarcimenti per i clienti

Come abbiamo sottolineato anche in passato, dopo le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, TIM – così come gli altri operatori telefonici – dovrà risarcire tutti quei clienti che tra 2016 e 2017 hanno ricevuto rimodulazioni per il pagamento delle bollette.

A seguito di un periodo di transizione, a breve sarà operativo tutto il processo dei rimborsi. Gli utenti di telefonia fissa che sono idonei riceveranno presto un avviso con indicato la somma in positivo da saldare nelle prossime bollette. Il totale dei rimborsi sarà equivalente al totale degli extra pagati con le rimodulazioni del 2016/2017.

In linea di massima, tutti i clienti TIM saranno rimborsati entro la prossima primavera. Ad inizio anno, comunque, già molti utenti riceveranno il saldo. Sempre con le prossime bollette, si avranno maggiori info su tempi e modi di risarcimento.

Quella dei rimborsi non è l’unica via offerta da TIM. Gli utenti di telefonia fissa che hanno subito le modifiche contrattuali potranno scegliere anche un’altra soluzione come compensazione. Il gestore infatti garantisce una promozione che prevede uno dei suoi servizi extra per sei mesi a titolo gratuito.