TIM continua la sua compagna promozionale di Natale ed ha ricche offerte per tutti i suoi utenti. Nel corso di questa stagione natalizia il gestore italiano ha diversificato la sua strategia. Da un lato, ci sono le nuove ricaricabili che prevedono l’utilizzo delle linee 5G, dall’altro ci sono le normali e classiche promozioni winback pensate per chi vuol cambiare operatore.

TIM sorprende tutti i suoi clienti a Natale con quest’offerta da 50 Giga

Anche durante questa stagione natalizia TIM deve affrontare quello che è il rivale per eccellenza dell’utilizzo periodo: stiamo parlando ovviamente di Iliad. Per contrastare la popolarità dell’offerta chiamata “Giga 50”, la compagnia italiana ha deciso di rilanciare l’iniziativa “Titanium”.

Con la promo “Titanium” gli utenti avranno a loro disposizione minuti no limits da spendere per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo da pagare si attesta sui 10 euro. In aggiunta a questa spesa mensile, i clienti dovranno aggiungere una tantum la somma di 12 euro per le spese di attivazione ed il rilascio della SIM.

In linea alle strategie di Wind, 3 Italia ed anche di Vodafone, TIM garantisce quest’offerta solo a quegli utenti che effettuano la portabilità del loro numero. Per l’attivazione è necessario rivolgersi ad uno store ufficiale del gestore.