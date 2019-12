Whatsapp e Telegram potrebbero essere sconfitti in modo definitivo dalla nuova versione degli SMS introdotta dal colosso di Mountain View: gli SMS 2.0.

Google ha deciso di dare una nuova forma a quelli che sono i messaggi di testo di 165 caratteri e dopo un lungo lavoro è riuscito ad introdurre delle nuove e innovati funzioni; eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

SMS 2.0: arriva l’applicazione che batte le piattaforme Whatsapp e Telegram

Il colosso di Mountain View ha deciso di dare una forma molto più innovativa e al passo con i tempi ai vecchi SMS; tutti gli utenti non devono necessariamente affidarsi alle varie piattaforme di messaggistica istantanea perché con gli SMS 2.0 è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Inviare e ricevere contenuti multimediali;

Inviare e ricevere documenti in pdf;

Ricevere e inviare delle divertenti GIF animati.

Questa nuova versione è già disponibile in Francia e in Inghilterra e sembra essere molto apprezzata dagli utenti, fortunatamente è possibile provare anche in Italia la versione Beta con questo metodo.

Come attivare la nuova versione degli SMS

Con un facile e veloce metodo tutti gli utenti possono provare la versione Beta dei nuovi SMS 2.0; basta installare la nuova versione Messaggi Android e installare il launcher gratuito Activity Launcher; è importante effettuare i passaggi successivi con la connessione mobile dello smartphone e non con quella Wi-Fi.

Gli utenti devono aprire Activity Launcher, cliccare sul menu e cliccare sulla voce Set RCS Flags per modificare l’opzione ACS Ur in http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com e la voce OTP Pattern in Your\sMessenger\sverification\scode\sg-(\d{6}).