Sky e Mediaset durante questo 2019 sono tornare a dialogare, chiudendo di fatto la stagione di scontro durata a cavallo tra il 2014 ed il 2017. Le emittenti che, proprio durante questo periodo si sono date battaglia per i diritti tv delle competizioni sportive, ora sembrano aver trovato un diverso asset.

Se Sky continua ad investire molto nel settore della tv a pagamento, Mediaset ha cambiato strategia e dopo la chiusura definitiva di Premium si concentra su Rete 4, Canale 5 ed Italia 1.

Sky propone i migliori titoli Mediaset attraverso il servizio On Demand

La decisione di Mediaset di privilegiare le reti ammiraglia nasce dall’esigenza di aumentare i suoi introiti pubblicitari. Anche in questo senso si può spiegare il ritorno di Rete 4, Canale 5 ed Italia 1 sulle classiche posizioni del telecomando Sky, dal numero 104 al 106.

Dopo gli anni di scontro Sky e Mediaset sono ora al lavoro per cercare una cooperazione strategica tra le parti. Ecco quindi che per i clienti Sky, dopo i benefici ottenuti degli accordi commerciali con Netflix e DAZN, arriva anche un altro servizio. Sulla piattaforma On Demand, gli abbonati della pay tv potranno accedere ad una serie di contenuti esclusivi provenienti da Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Sarà possibile accedere ai titoli Mediaset in streaming per tutti coloro che sono abbonati al classico pacchetto “Intrattenimento” e con servizio On Demand attivo. I titoli di casa Mediaset disponibili in streaming si rinnovano di settimana in settimana.