La passa a Vodafone più apprezzata del momento, la Special Unlimited, riserva un prezzo speciale per tutti i consumatori che potranno o decideranno di attivarla sul proprio numero di telefono, a patto che rispettino i pre-requisiti indispensabili per il suo raggiungimento.

Come più spesso raccontato in passato, la suddetta è a tutti gli effetti una operator attack, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere limitato esclusivamente a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, con portabilità del proprio numero obbligatoria. I costi iniziali da sostenere equivalgono a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nonché a 12 euro per la promozione in sé; inizialmente sarà necessario versare anche una ricarica tale da coprire almeno la prima mensilità, pari a 7 euro con addebito diretto sul credito residuo.

Passa a Vodafone: la migliore Special di sempre

All’interno della Special Unlimited troviamo ciò che una passa a Vodafone non è mai riuscita ad offrire, parliamo quindi di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per minuti e SMS illimitati da utilizzare a piacimento in Italia o nei paesi dell’Unione Europea.

La promozione non presenta vincoli contrattuali di durata, in altre parole il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza temere di dover pagare penali di alcun tipo. La massima velocità di navigazione raggiungibile è pari a 600Mbps in download, livello praticamente impossibile da raggiungere anche con lo smartphone più recente e performante del mercato.

Per ogni altra informazione in merito potete recarvi personalmente nei negozi sparsi per il territorio.