L’operatore 3 Italia sta da qualche giorno proponendo ad alcuni attuali clienti di Iliad e operatori MVNO, l’attivazione di una nuova offerta molto conveniente a soli 6.99 euro al mese con nuovo costo di attivazione.

Oltre a tutte le offerte winback che sta proponendo l’operatore ad alcuni ex clienti che hanno lasciato il consenso commerciale, arriva l’attacco ad altri operatori. Scopriamo l’offerta nel dettaglio.

3 Italia: nuova offerta per clienti Iliad e operatori MVNO a 6.99 euro al mese

L’offerta di cui stiamo parlando si chiama Play 50 Unlimited che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 6.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, è cambiato anche il costo di attivazione, ora di 0 euro invece che 6.99 euro. L’operatore ha quindi deciso di azzerare il costo di attivazione delle proprie offerte riservate ad alcuni clienti.

Il prezzo di una nuova SIM 3 Italia rimane invece di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. I potenziali nuovi clienti, possono attivare la Play 50 Unlimited con addebito su credito residuo e senza vincoli contrattuali, oppure possono attivare l’opzione vincolante denominata All-In 100 Unlimited con 100 Giga invece che 50 al mese. Quest’ultima offerta costa sempre 6.99 euro al mese con un vincolo di 24 mesi.

Il pagamento in questo caso è con addebito su carta di credito o domiciliazione SEPA SDD, incluse carte conto di molte banche. Per tutti i nuovi clienti che attivano la All-In 100 Plus l’addebito del primo mese è di soli 4.99 euro, addebitato il mese successivo a quello dell’attivazione. Per tutte le altre informazioni o per scoprire altre offerte dell’operatore, visitate il sito ufficiale di 3 Italia.