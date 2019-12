Lo scorso 20 dicembre 2019 la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha lanciato la nuova serie TV The Witcher, attesissima dal pubblico di tutto il mondo. Ora, a distanza di pochi giorni dal suo rilascio, ha parlato Henry Cavill, interprete di Geralt di Rivia.

Vi ricordo che la piattaforma, durante questo periodo di festività, ha lanciato tantissimi altri contenuti a tema natalizio. Ora concentriamoci però sulle parole di Cavill.

Netflix: parla Henry Cavil, interprete di Geralt di Rivia nella serie TV The Witcher

In una recente intervista Henry Cavill ha affermato che il PC è la sua piattaforma preferita e di aver anche giocato al celebre gioco CDPR prima che gli chiedessero di interpretare Geralt di Rivia. Durante l’intervista, parlando con Alex Flood di NME, Cavill ha risposto a domande che si occupavano di molti argomenti. Flood ad un certo punto gli ha chiesto cosa preferisse tra Xbox e PlayStation.

Ecco la risposta di Cavill: “PC, Mio padre mi ha coinvolto nei giochi per PC quando ero molto, molto giovane. Non mi sono ancora avventurato nella costruzione del mio PC, ho sicuramente avuto PC personalizzati nel corso degli anni. Non mi sono ancora avventurato nella costruzione del mio PC, ho sicuramente avuto PC personalizzati nel corso degli anni“.

Ovviamente non è la prima volta che Cavill dimostra in un’intervista, la propria passione per i giochi da PC, in precedenza ha anche affermato che Total War è una delle sue serie preferite. Se siete interessati a vedere l’intervista completa, potete visitare la pagina ufficiale sulla piattaforma YouTube.