Buona Vigilia di Natale a tutti i nostri cari lettori! E’ ufficialmente giunto quel periodo dell’anno in cui ci si appresta a ricevere e ad inviare su WhatsApp – e sulle altre app di messaggistica istantanea – gli auguri di Natale. Perché accontentarsi delle solite immagini trovate sul Web e già ri-condivise centinaia di volte quando il Google Play Store offre tutti gli strumenti necessari per realizzare in modo facile e veloce delle cartoline personalizzate per sorprendere i propri cari in quella che è sicuramente la festività più attesa dell’anno? Oggi, noi di TecnoAndroid vorremmo suggerirvi alcune applicazioni per creare cartoline ed auguri di Natale personalizzati da inviare su WhatsApp ai propri cari.

Natale Foto Cornici

Quest’app offre una collezione di circa trecento cornici ed effetti a tema natalizio per personalizzare una foto, con la possibilità di aggiungere del testo per creare una vera e propria cartolina di Natale con tanto di auguri personalizzati. Clicca qui per scaricare Natale Foto Cornici.

PiP camera cornici di Natale

Anche PiP offre una serie di effetti, filtri e cornici a tema natalizio per realizzare dei simpatici biglietti di auguri. Clicca qui per scaricare PiP camera cornici di Natale.

Buon Natale Photo Adesivi

Più che degli effetti, quest’app permette di personalizzare le proprie foto aggiungendo degli stickers a tema. Alberi di Natale, stelle, fiocchi di neve, pacchetti regalo, cappelli di Babbo Natale e chi più ne ha più ne metta. Clicca qui per scaricare Buon Natale Phodo Adesivi.

ElfYourself

Quest’app permette di realizzare un simpaticissimo video di Natale in cui si viene trasformati in piccoli elfi danzanti. Basta caricare la foto di amici o parenti e condividere il risultato sulle app di messaggistica. Clicca qui per scaricare ElfYourself.