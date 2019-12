IPTV: clamorosa multa ai danni degli utenti che vedono Sky e DAZN

Sfruttando l’IPTV molti utenti hanno risparmiato svariate centinaia di euro ogni anno per vedere la pay TV con ogni piattaforma disponibile. Infatti molte persone hanno scelto di evitare di sottoscrivere uno dei soliti abbonamenti legali proprio per via dell’esistenza di questo servizio.

Ricordiamo ovviamente che è tutto fuori legge, per cui l’opzione giusta sarebbe quella di sottoscrivere un abbonamento legale e normale. Questo però a tantissimi utenti non è interessato, dal momento che risparmiare soldi sembra essere la priorità assoluta nel mondo di oggi. La pirateria ha trovato il suo massimo sfogo proprio con l’IPTV, che risulta una soluzione anche semplice da installare. Se avete una smart TV basta scaricare un’applicazione, altrimenti non dovrete fare altro che collegare un decoder da poche decine di euro. In questo modo dunque anche le persone che mai avrebbero infranto la legge, ci sono finite dentro, e ora proprio non ne vogliono uscire.

IPTV: con l’abbonamento illegale gli utenti rischiano grosso, ecco le multe da migliaia di euro

Avendo l’IPTV, tantissime persone sanno di poter avere davvero qualsiasi tipo di programmazione a pagamento. Ovviamente in pochi sono quelli a conoscenza dei rischi che corrono, i quali sono sempre più tangibili. Il governo ha infatti imposto delle sanzioni verso tutti coloro che dovessero essere beccati con le mani nel sacco. Si parla di multe da migliaia di euro, e più precisamente che vanno da 2000 a 25.000 € in base alla tipologia di reato.