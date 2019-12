L’amministratore delegato della Boeing Dennis Muilenburg sta lasciando l’azienda poco più di un anno dopo il primo di due incidenti mortali che hanno coinvolto l’aeromobile 737 Max della compagnia, ha annunciato la società lunedì . Boeing afferma che Muilenburg si è dimesso nel suo comunicato stampa, anche se afferma che il consiglio di amministrazione “ha deciso che era necessario un cambio di leadership”. Il New York Times riferisce di essere stato licenziato.

Muilenburg sarà sostituito da David L. Calhoun, che attualmente ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Boeing. Calhoun diventerà anche il presidente dell’azienda e manterrà il suo posto di presidente. Ci sarà un “breve periodo di transizione” mentre Calhoun “uscirà dai suoi impegni non Boeing”, durante il quale il direttore finanziario della società Greg Smith fungerà da CEO ad interim. Muilenburg perderà anche il suo posto di consiglio.

Boeing: il necessario cambiamento della leadership per calmare le acque

“Il Consiglio di amministrazione di Boeing ha deciso che era necessario un cambiamento di leadership per ripristinare la fiducia nella società che avanzava mentre lavora per riparare i rapporti con regolatori, clienti e tutti gli altri stakeholder“, ha scritto la società in una dichiarazione sui cambiamenti di leadership .

Boeing ha dovuto affrontare un attento esame dopo che due aerei 737 Max si sono schiantati nei cinque mesi (uno nell’ottobre 2018 e l’altro nel marzo 2019), che hanno causato la morte di 346 persone. Gli incidenti furono collegati a un software anti-stallo che Boeing aveva installato di nascosto sugli aerei. Boeing non ha divulgato correttamente il software a clienti o piloti nel tentativo di ridurre la quantità di denaro e il tempo necessario per la riqualificazione, tutto mentre la compagnia ha cercato di tenere il passo con un nuovo aereo del rivale Airbus. Il 737 Max è stato messo a terra in tutto il mondo dallo schianto di marzo e Boeing ha annunciato la scorsa settimana che sta interrompendo indefinitamente la produzione del velivolo a partire da gennaio .

Muilenburg ha trascorso gran parte del 2019 nel tentativo di rassicurare il pubblico sulla sicurezza del 737 Max, promettendo al contempo agli azionisti e ai partner del settore che l’aereo sarebbe tornato in volo entro la fine dell’anno, facendo sì che le compagnie aeree statunitensi come Southwest, American e United ripetutamente rivedere le loro previsioni per quando sarebbero in grado di reintrodurre il 737 Max nelle rispettive flotte. Ma la Federal Aviation Administration è stata metodica con la ricertificazione dell’aereo e ha persino riscontrato nuovi problemi di sicurezza durante quel processo . L’agenzia ora non dovrebbe revocare il divieto di volo fino a febbraio non prima.