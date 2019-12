Il nuovo Fuoritutto lanciato da Expert punta a spaventare Unieuro con una lunghissima serie di offerte e di prezzi al minimo storico sui modelli più in voga dell’ultimo periodo, a partire proprio dagli smartphone, per finire su notebook, televisori o elettrodomestici in generale.

La campagna promozionale, attiva dal 27 dicembre al 12 gennaio, è disponibile in via esclusiva nei punti vendita del socio GAER, non sul sito ufficiale o in altri negozi sparsi per il territorio nazionale. Se interessati, segnaliamo comunque la possibilità di pagare in 10 o 20 mesi a Tasso Zero, a patto che si sia superato il limite minimo di spesa, e naturalmente si siano consegnate le buste paga dei mesi precedenti.

Volantino Expert: il Fuoritutto impressiona

Nelle oltre 12 pagine di offerte incluse all’interno del volantino Expert, le possibilità di scelta sono davvero moltissime, a partire proprio dal mondo degli smartphone. I migliori sono Huawei P30 Lite a 269 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro, Galaxy A30s a 219 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 559 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A20e a 159 euro, Galaxy A50 a 279 euro, Wiko Y60 a 69 euro, Xiaomi Redmi 7A a 99 euro, Huawei Nova 5T a 399 euro, Huawei Y6 2019 a 129 euro o Huawei P Smart+ 2019 a 189 euro.

Interessante la possibilità anche di acquistare un Fitbit Charge 3, fitness tracker di ultimissima generazione, con un esborso di soli 119 euro. Per ogni altra informazione in merito al volantino Expert discusso nel nostro articolo, aprite le pagine inserite qui sotto.