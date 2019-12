Esselunga prosegue con la sua ottima campagna promozionale con sconti attivi fino al 31 dicembre in ogni punto vendita sparso per il territorio, ma non sul sito ufficiale del rivenditore stesso (possibilità non ancora permessa).

Caratteristica principale del volantino corrente riguarda la possibilità di mettere le mani su un prodotto pagandolo solamente 1 euro, il cliente che acquisterà uno dei tantissimi modelli inclusi nel volantino Esselunga, infatti, potrà aggiungere solamente 1 euro per ricevere le cuffie wireless SBS Jaz del valore commerciale di oltre 69 euro (la consegna è immediata direttamente in cassa).

Volantino Esselunga: le offerte riescono a superare la concorrenza

Il volantino Esselunga nasconde al proprio interno tantissime soluzioni al giusto prezzo di vendita, a partire dalla relativa al Samsung Galaxy S10, un top di gamma a tutti gli effetti, oggi acquistabile a soli 598 euro. La versione disponibile è la classica no brand con annessa la garanzia legale della durata di 24 mesi.

La soluzione più “risparmiosa” passa per lo Xiaomi Redmi Note 8T, un medio di gamma da poco lanciato sul mercato della telefonia mobile, su cui l’utente potrà mettere le mani spendendo 268 euro circa.

Naturalmente il volantino Esselunga non si limita esclusivamente ai suddetti modelli, si potranno scoprire tutti i prezzi pensati dall’azienda sfogliando le pagine che trovate indicate qui sotto. Ricordate che per raggiungere il prodotto a solo 1 euro sarà necessario però scegliere uno dei dispositivi contrassegnati dall’apposito bollino e non tutti quelli inclusi nella campagna.