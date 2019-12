CoopVoce: minuti, SMS e giga a soli 8 euro con la TOP 20

CoopVoce è un gestore virtuale che ha cambiato di molto la sua strategia, la quale ad oggi risulta vincente al 100% visti i risultati. Non a caso anche gli utenti reputano questo provider uno dei migliori in assoluto oltre che il più affidabile su tutta la scena.

Effettivamente nessuno ha mai trovato una brutta sorpresa dopo aver sottoscritto una delle offerte di CoopVoce, azienda che basa sulla trasparenza tutte le sue fortune. Dopo aver visto che gli utenti non sottoscrivevano alcuna delle sue offerte, CoopVoce ha deciso di cambiare. Ora le sue offerte sono piene di contenuti, e soprattutto possiedono prezzi bassissimi che durano per sempre nel tempo. Proprio grazie a questa situazione oggi il gestore di Coop risulta uno dei migliori tra quelli virtuali e non solo. L’azienda infatti punta a diventare presto un gestore MNO come TIM e Vodafone.

CoopVoce: gli utenti ora sono davvero felici, nasce la nuova ChiamaTutti Top 20 con tutto incluso nel prezzo a soli 8 euro al mese

Proprio dallo scorso mese di novembre è nata una nuova promozione in casa CoopVoce. Questa prende il nome di ChiamaTutti Top 20 e include al suo interno tutto il meglio che un utente possa aspettarsi.

Ci sono infatti ogni mese minuti senza limiti per chiamare tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web senza problemi ho limitazioni. Il prezzo mensile è di soli otto euro per sempre, mentre la promo è disponibile anche per i già clienti.