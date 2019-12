Un altro aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare è in programma per questa settimana e sarà probabilmente la modifica finale del contenuto COD per il 2019.

Activision ha confermato che le nuove modalità e un evento Double XP saranno in diretta oggi, anche se non hanno rivelato se è in programma un nuovo download.

Quindi c’è la possibilità che le modifiche di Call of Duty di oggi influiranno solo sulle playlist disponibili su PS4, Xbox One e PC. In alternativa, gli sviluppatori Infinity Ward potrebbero cercare di rilasciare alcune correzioni di bug come parte di una patch più grande.

Finora, sappiamo che Activision prevede di rilasciare una nuova modalità di gioco Gunfight a tempo limitato che sarà disponibile su tutte le piattaforme.

Snowfight apporta alcune modifiche significative al normale gameplay e si avvierà insieme alla modalità Drop Zone di ritorno.

“Disponibile sulla mappa a tema natalizio Winter Docks, afferra un partner e goditi un classico combattimento con le palle di neve in questa nuova modalità di gioco, Snowfight”, rivela lo sviluppatore Infinity Ward.

“I giocatori avranno solo palle di neve anziché armi per eliminare i loro avversari. Mentre Drop Zone arriva su Modern Warfare con il suo distinto gioco oggettivo che premia i giocatori anche più delle modalità di gioco standard per giocare l’obiettivo.”

Ecco altri eventi

I giocatori di COD avranno anche accesso a uno speciale evento Double XP, che inizierà presto oggi e durerà solo pochi giorni. E nello stesso periodo, i proprietari del Battle Pass avranno la possibilità di saltare di qualche livello prima dell’inizio del nuovo anno.

Activision prevede inoltre di rilasciare un nuovo pacchetto cosmetico in seguito al lancio del pacchetto Nikto Operator rilasciato la scorsa settimana.

Questo includerà nuovi oggetti per Krueger, tra cui una maschera antigas utilizzata per un esperimento andato storto.