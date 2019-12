Amazon utilizza il suo assistente vocale Alexa per spiarci?

Prima di entrare nel panico e pensare di essere in una puntata della nota serie Netflix “Black Mirror“, occorre fare una precisazione. Gli Echo di Amazon sono altoparlanti smart pensati per effettuare diverse funzioni: accendere le luci, ascoltare musica, interagire con gli oggetti smart come possono essere robot per la pulizia della casa o termostati smart.

Amazon utilizza un gran numero di dipendenti per lavorare sull’intelligenza artificiale per renderla sempre più smart e utile per il consumatore. Il rovescio della medaglia però è che gli altoparlanti devono avere i microfoni sempre attivati, pertanto sì, è vero che il colosso ascolti le conversazioni, ma non bisogna temere per il peggio.

Una vicenda infatti vede in Alexa una salvatrice, in quanto grazie ad essa, i dipendenti sono riusciti a intervenire su un’imminente aggressione sessuale in atto avvisando le autorità.

Al di là di simili storie positive però, molti quesiti frullano nella mente dei clienti: Amazon spia i movimenti nostri? Conosce quando usciamo ed entriamo in casa?Il tutto è fornito soltanto per fornirci un migliore servizio in termini pubblicitari o c’è qualcosa sotto?

Alcuni utenti sono rimasti anche sorpresi da delle risposte molto strane basate sull’intelligenza artificiale come abbiamo visto nel precedente articolo.