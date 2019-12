3 italia apporta piccole modifiche alla promozione Play 50 Plus, fermo restando essere una delle migliori soluzioni attualmente raggiungibili da alcuni fortunati utenti in condizione d’uscita da determinati operatori telefonici.

L’attivazione della promozione in oggetto è, a differenza di altre soluzioni operator attack, limitata esclusivamente alla ricezione dell’SMS informativo (parliamo quindi di SMS winback) ricevuto direttamente sul proprio numero di telefono. E’ una soluzione rivolta ad alcuni ex-clienti che avevano lasciato il consenso al trattamento dei dati commerciali, il costo di attivazione è stato scontato del 100% (prima era richiesto il versamento di 6,99 euro, ora invece è gratuito); colui che la richiederà dovrà versare solamente la prima mensilità di 7,99 euro, nonché ovviamente il necessario per acquistare la SIM ricaricabile, 10 euro.

3 Italia: i contenuti dell’offerta

Tutto per mettere comunque le mani su 50 giga di internet alla velocità del 4G, minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque in Italia, nonché a 200 SMS da spedire ad amici e parenti sul territorio nazionale.

Le limitazioni sono veramente ridottissime, prima di tutto non è previsto un vincolo contrattuale di durata, ciò non impedirà all’utente di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza pagare penali di alcun tipo. La navigazione è possibile gratuitamente sotto rete telefonica 4G di 3 Italia, tutti i nuovi clienti hanno diritto ad accedere all’alta velocità senza spendere un centesimo, gli altri invece continueranno a pagare 1 euro al mese.

Il pagamento del canone fisso è previsto direttamente tramite credito residuo e non conto corrente, come è invece richiesto per coloro che sceglieranno la All-In 100 Plus da 100 giga al mese. Il costo da sostenere è di 7,99 euro ogni 31 giorni.