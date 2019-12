Sin dal lancio di MIUI 11 nel settembre di quest’anno, Xiaomi ha testato nuove funzionalità per la sua ultima skin Android. La società ha precedentemente testato nuove opzioni per le app in MIUI 11 stock, nuove categorie per il launcher ed il supporto HEIC per l’app MIUI Camera. Di recente invece, abbiamo visto i nuovi controlli avanzati di calibrazione del display nell’ultima build e ora la società sembra aggiungere un equalizzatore a MiSound in MIUI 11.

Igor Eisberg di Xiaomi.eu ha recentemente scoperto il codice per un equalizzatore nell’app MiSound sull’ultimo MIUI 11 (v9.12.19). Il collaboratore di LineageOS e il membro XDA Senior abhishek987 sono riusciti ad abilitare manualmente l’equalizzatore e hanno condiviso diversi screenshot. Sembra che il nuovo equalizzatore sarà disponibile nell’opzione Auricolari nell’app MiSound. Ti consentirà di regolare completamente il profilo audio secondo le tue preferenze.

Xiaomi aggiunge altre nuovi funzioni a MIUI 11

Insieme al nuovo equalizzatore, avrai anche accesso a una nuova funzione di regolazione del volume che ti permetterà di regolare il volume degli auricolari in base alla tua età. È possibile scegliere tra tre opzioni di gruppo: fino a 30 anni, 30-60 anni e Più di 60 anni, insieme a un’opzione di preimpostazione personalizzata che consente di effettuare le regolazioni del volume.

La selezione di una fascia d’età ti dà accesso a regolazioni più avanzante per i livelli di volume dell’orecchio sinistro e destro. Sono incluse le opzioni per testare il profilo audio originale e il profilo audio regolato. Inoltre, l’app ti consente anche di selezionare il tipo di auricolare / cuffia che stai utilizzando per profili audio più precisi.

Come menzionato prima, l’equalizzatore non è attivo nell’ultima versione MIUI 11. Ciò significa che c’è ancora molta strada da fare prima che la funzione venga rilasciata nella versione stabile della ROM. Al momento, non ci sono informazioni sulla data di rilascio.