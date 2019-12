Le nuove offerte di Wind con inclusi addirittura 50 o 100 giga di traffico al mese fanno impressione per l’ottima qualità generale, nonché sopratutto per la possibilità di mettere le mani su un bundle immenso, pagandolo corrispettivamente veramente poco.

La limitazione più grande riguarda l’impossibilità di accesso da parte di ogni consumatore, ma solamente di alcuni fortunati uscenti da MVNO o da Iliad. La portabilità, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è obbligatoria; i costi iniziali sono di 11,99 euro per la promo e di 10 euro per l’acquisto della SIM, un totale di 21,99 euro che necessiterà anche almeno della prima mensilità.

Passa a Wind: la promozione riserva 50 o 100 giga al mese

La soluzione con il bundle più ridotto resta sicuramente la All Inclusive 50 Fire, una promozione da soli 6,99 euro al mese tramite la quale sarà possibile accedere a minuti illimitati per telefonare a chiunque, nonché 200 SMS da inviare agli stessi numeri di telefono e 50 giga da utilizzare per navigare in rete. L’addebito del canone è previsto su base mensile direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile annessa.

L’alternativa per coloro che vorranno pagare tramite conto corrente o carta di credito è rappresentata dalla All Inclusive 100 Fire Easy Pay, una promozione che presenta esattamente lo stesso identico bundle di contenuti, ma con 100 giga al posto dei suddetti 50. Il costo fisso è sempre di 6,99 euro con addebito automatico fisso mensile.

Entrambe le soluzioni prevedono un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, se l’utente deciderà di abbandonare l’azienda prima della sua scadenza dovrà pagare una penale.