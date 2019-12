Le offerte Wind All Inclusive comprendono una delle migliori tariffe Passa a Wind, ovvero la straordinaria All Inclusive Young, disponibile anche in versione Easy Pay, con 160GB di traffico dati.L’operatore rivolge l’attivazione della promozione esclusivamente ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono accedere al sito ufficiale e scoprire i dettagli e le informazioni importanti. L’attivazione, però, può avvenire soltanto recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore.

Wind All Inclusive: minuti, SMS e fino a 160GB di traffico dati in 4G a soli 11,99 euro al mese!

La promozione Wind All Inclusive Young prevede una spesa di 11,99 euro al mese. I clienti possono decidere di saldare il costo mensile tramite credito residuo, ricevendo ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

30 GB di traffico dati in 4G, più 50 GB extra

Ma hanno la possibilità di richiedere l’addebito del costo di rinnovo anche su carta di credito o conto corrente, ricevendo invece:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

60 GB di traffico dati in 4G, più 100 GB extra

L’offerta come già detto è riservata esclusivamente ai clienti under 30, dunque, non tutti possono richiederne l’attivazione. Al momento dell’acquisto i clienti che decidono di attivare l’offerta in versione Standard non vanno incontro ad alcun costo di attivazione, invece richiedendo la versione Easy Pay è prevista una spesa di 33,99 euro, scontata a soli 6,99 euro. In quest’ultimo caso è necessario, inoltre, mantenere attiva la nuova SIM per almeno 24 mesi.