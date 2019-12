Il volantino Trony spaventa Unieuro con il lancio di un’offerta tanto bella quanto inaspettata, un’occasione più unica che rara che permetterà al consumatore italiano di risparmiare il 50% su ogni acquisto effettuato direttamente in negozio, senza dover rinunciare alla qualità generale.

Il periodo natalizio è da sempre ricchissimo di offerte e di prezzi relativamente bassi, ad affiancare i vari SottoCosto di Unieuro e Expert, Trony ha pensato di lanciare lo sconto del 50% sul modello meno caro rispetto ad una coppia di prodotti. L’iter da seguire per ottenere il risultato desiderato non è troppo impegnativo o astruso, l’utente dovrà necessariamente acquistare due modelli tra quelli inseriti nelle pagine del volantino Trony e, una volta giunto in cassa, godrà di una riduzione del 50% sul meno caro.

Volantino Trony: lo sconto del 50% è davvero interessante

Le limitazioni imposte dalla campagna promozionale sono molteplici, prima di tutto l’utente non potrà scegliere a tutti gli effetti ciò che desidera, ma dovrà necessariamente limitarsi ai modelli inclusi nel volantino Trony; oltre a questo, è importante ricordare che la riduzione non verrà applicata sul modello indicato dal consumatore, ma sarà applicata solo ed esclusivamente sul meno caro.

Dall’altro lato della medaglia troviamo comunque un’apertura più grande anche verso il pubblico con minori possibilità economiche, in quanto effettivamente non è stato imposto un livello minimo di spesa. Per altre informazioni sul volantino Trony, qui sotto potete trovare tutte le pagine.