Vodafone nasconde tra le tantissime offerte attualmente disponibili per la popolazione italiana un’occasione davvero unica nel suo genere, una campagna promozionale con la quale permettere al cliente di attivare addirittura 50 giga di traffico dati ad un prezzo veramente basso.

Il suo nome è Special Unlimited, come potete tranquillamente immaginare, l’attivazione non è alla portata di ogni consumatore italiano, ma risulta essere disponibile solamente per una fortunata cerchia di uscenti da un MVNO o direttamente da Iliad. I costi iniziali da sostenere appaiono essere abbastanza elevati, nello specifico parliamo di 12 euro per la promozione, nonché di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; a questo andrà aggiunta anche la prima mensilità, del valore di 7 euro, i rinnovi successivi sono previsti direttamente sul credito residuo sempre allo stesso identico prezzo.

Passa a Vodafone con la promozione migliore del momento

All’interno della passa a Vodafone trovano posto tantissimi contenuti da saper cogliere al volo, nello specifico parliamo di minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque, con anche SMS illimitati verso tutti e 50 giga di traffico alla massima velocità di navigazione possibile.

Non è previsto alcun vincolo contrattuale di durata, in altre parole il consumatore può decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza doversi minimamente preoccupare di eventuali penali da versare per portabilità anticipata. La connessione alla rete 4.5G è completamente gratuita, si potrà navigare teoricamente fino a 600Mbps in download.

L’attivazione dell’offerta è possibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito o altrove in Italia.