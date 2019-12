Un anno sta per finire, ma TIM ha ancora una novità da presentare ai suoi utenti. A seguito di un’attesa davvero molto lunga, finalmente il gestore nazionale sta per lanciare le sue eSIM. Le schede telefoniche virtuali, che già sono realtà all’estero, stanno per arrivare anche nel nostro paese.

TIM, sono in arrivo le eSIM per gli iPhone e per smartphone Android

Grazie a questo nuovo strumento, finalmente i possessori di smartphone di ultima generazione potranno utilizzare una duplice linea. Le eSIM avranno una valenza equivalente alle classiche SIM con forma materiale.

Le differenze sono davvero minime. Ad esempio, la messa in vendita delle eSIM sarà del tutto speculare a quello delle tradizionali SIM card. A differenza delle SIM, coloro che acquisteranno una eSIM non riceveranno una scheda extra con codici PIN e PUK ma una scheda extra con un codice QR. Questo codice QR sarà necessario per bloccare o sbloccare una linea.

Il costo delle eSIM con TIM sarò uguale a quello delle SIM: allo stato attuale il prezzo è fissato sui 10 euro all’atto di acquisto. Le nuove eSIM potranno presto essere acquistate sia nei negozi ufficiali dell’operatore sia sul sito internet.

Un ultimo approfondimento deve essere fatto sulla compatibilità dei vari dispositivi con le eSIM. Ad oggi le schede virtuali possono essere utilizzare solo sugli ultimi modelli di iPhone, di iPad o Samsung Watch. Per quanto concerne gli smartphone Android, la compatibilità ad ora è molto limitata.