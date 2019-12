L’operatore virtuale PosteMobile ha appena annunciato di aver prorogato fino al prossimo 11 gennaio 2020 tre delle offerte più richieste negli ultimi mesi. Stiamo parlando di Casa Internet, Casa Base e Casa Facile.

Il cliente che deciderà di attivare una di queste offerte riceverà anche in comodato d’uso gratuito un telefono casa adatto ed un modem Wi-Fi 4G+ dotato di quattro porte LAN Ethernet. Scopriamo nel dettaglio le offerte.

PosteMobile proroga tre delle sue offerte fino all’11 gennaio 2020

L’offerta Casa Internet prevede chiamate illimitate ed un modem Wi-Fi con connessione 4G+ dati illimitata fino a 300 Mbps, entrambi tramite delle SIM mobili. Da qualche settimana il prezzo dell’offerta in questione è sceso a 26.90 euro da 30.90 euro. Il nuovo prezzo è valido solamente per le nuove attivazioni. Inclusi nell’offerta avrete anche servizi supplementari come segreteria telefonica, avviso di chiamata, servizio assistenza clienti e visualizzazione del numero di chiamata. Il contributo di attivazione previsto è di 59 euro.

L’offerta Casa Facile prevede invece chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali senza scatto alla risposta, chiamate verso i numeri mobili tariffate a 19 centesimi al minuto senza scatto alla risposta. La promozione prevede la consegna e la prima installazione gratuita invece che 60 euro. Il costo di attivazione in questo caso è di 29 euro mentre il costo mensile della stessa è di 14.90 euro.

L’offerta Casa comprende invece chiamate illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali senza scatto alla risposta e inclusi avrete anche la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del numero di chiamata e l’assistenza clienti. Il tutto a soli 20.90 euro al mese. Il contributo di attivazione in questo caso è gratuito. Per maggiori informazioni sulle offerte o per scoprirne altre, visitate il sito ufficiale dell’operatore.