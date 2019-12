IPTV: con 10 euro ecco Champions, Serie A, Sky, DAZN e multe enormi

IPTV e Pay TV ormai vanno a braccetto da tempo, con l’unica differenza, neanche tanto sottile, che la prima risulta pienamente illegale. Infatti tutti gli utenti che utilizzano questo servizio possono essere perseguiti dalla legge, in quanto vicini al mondo della pirateria.

Stiamo parlando comunque di una soluzione che ha attratto tantissime persone proprio grazie ai suoi costi mensili e annuali, i quali sono ineguagliabile. Da diversi anni a questa parte stiamo quindi parlando di una sorta di escamotage per evitare di pagare i soliti abbonamenti messi a disposizione dei grandi licenziatari. L’IPTV è stata fortemente destabilizzata dall’intervento della Guardia di Finanza che ha chiuso diversi server, i quali attualmente sono però tornati di nuovo in gioco. Tutti credono che ora sia passato tutto, ma ci sono delle multe che sono state disposte apposta per beccare coloro che trasgrediscono la legge.

IPTV: sono tantissimi gli utenti che utilizzano il servizio ma che non sanno di rischiare multe davvero enormi

Con l’IPTV gli utenti possono risparmiare centinaia di euro ogni anno, ma possono anche incappare in guai con la legge. Infatti il servizio pirata sta destando qualche preoccupazione agli utenti abbonati, dato che qualcuno ha ricevuto una multa. Proprio le sanzioni vanno da 2000 a 25.000 €, e per i truffatori che nessuno a capo possono portare anche al carcere. Siete dunque convinti che il gioco continui a valere la candela?