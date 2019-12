Huawei, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia, annuncia oggi una nuova collaborazione per sostenere e promuovere il talento degli studenti dell’Accademia di Brera di Milano. La collaborazione con l’Accademia di Brera rappresenta un nuovo capitolo di Design it Possible, il progetto pluriennale di Huawei creato con l’obiettivo di valorizzare e portare alla luce le idee e il talento degli utenti.

Huawei ha incontrato gli allievi dell’Accademia per mostrargli come creare e caricare Temi e Wallpaper sulla propria piattaforma HUAWEI Themes. Gli studenti sono chiamati a interpretare tre tematiche, selezionate dall’Azienda e dalla Scuola, che riflettano lo spirito e la sensibilità della città di Milano all’alba del 2020, partendo dalla loro visione delleNeuroscienze a supporto dell’Architettura, capace di rispondere ai bisogni delle persone, creando uno spazio empatico in grado di generare emozioni; il World Cities Culture Summit 2020 che vedrà Milano protagonista grazie alla sua multiculturalità, alla sua vivace attività culturale e al suo ruolo di città-guida per tutti gli operatori della cultura; l’architettura sostenibile, capace di coniugare design, tecnologia ed aspetti naturali, dando un contributo positivo alla comunità e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Questa collaborazione dimostra, ancora una volta, l’impegno di Huawei nei confronti dei giovani talenti, impegno che si tradurrà nell’aprire le porte ad un giovane artista che potrà svolgere uno stage curricolare nell’azienda.

La volontà di premiare coloro che si distinguono per il loro tratto distintivo, la grande attenzione al design, la cura dei dettagli e dell’estetica, sono valori da sempre condivisi da Huawei e raccontati con il progetto Design it Possible. Si tratta quindi di una nuova occasione per dare voce alle idee creative e personalizzare i wallpaper degli smartphone Huawei con il proprio stile. Tutti gli studenti potranno iscriversi, creare il proprio profilo e caricare i temi realizzati sul sito Huawei Developer https://developer.huawei.com/consumer/en/huaweithemes.