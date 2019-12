Oggi scade uno dei volantini che più hanno superato ogni aspettativa, una soluzione di Expert che è perfettamente riuscita a soddisfare le richieste e le necessità dei consumatori, integrando al proprio interno sconti e prezzi bassi a disposizione di ognuno di noi.

Le soluzioni di natura SottoCosto sono indubbiamente sempre le più interessanti ed invitanti, il volantino Expert corrente segue l’andamento del mercato lanciando offerte incredibili, ma limitando al massimo le disponibilità/scorte in negozio o online sul sito ufficiale.

Uno dei prezzi migliori in assoluto riguarda, ad esempio, la PS4 500GB con 2 controller ed un voucher Fortnite, in vendita nel complesso a soli 199,90 euro ma in soli 400 pezzi su tutto il territorio italiano.

Volantino Expert: gli sconti sono davvero invitanti

Osservando da vicino il mondo degli smartphone scopriamo una infinità di ottimi prezzi bassi e di sconti davvero invitanti, ad esempio l’utente potrà approfittare di Xiaomi Mi 9 a 399 euro, passando anche per il nuovissimo Redmi Note 8T a 199 euro, oppure l’Oppo Reno A5 2020 a 159 euro, l’Oppo Reno A9 2020 a 199 euro, lo Xiaomi Mi 9 Lite a 239 euro, il Wiko View 3 Lite a 129 euro, il Wiko Y80 a 99 euro o l’ultimo Wiko Y60 a 79 euro.

Volendo approfittare di alcune occasioni in campo Huawei, ecco arrivare Y7 2019 a 149 euro, P Smart 2019 a 169 euro, P30 Pro a 649 euro, P30 Lite a 259 euro o il nuovissimo Nova 5T a 429 euro. Per maggiori informazioni in merito alla corrente campagna promozionale, ecco qui sotto le pagine del volantino Expert nel dettaglio.