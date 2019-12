CoopVoce: il gestore virtuale domina con la ChiamaTutti Top 20, solo 8 euro

CoopVoce risulta una piacevole scoperta soprattutto se si tiene conto degli ultimi sei mesi a questa parte. L’azienda è riuscita a risolvere tantissime problematiche, le quali prima non permettevano al gestore di decollare con le sue offerte migliori.

Gli utenti infatti evitavano in ogni modo le proposte del provider, il quale poi si è messo in regola cambiando strategia. In molti accusavano il gestore di Coop di non avere contenuti abbastanza da scatenare negli utenti la voglia di sottoscrivere una promozione. Attualmente però tutto è diverso, dato che i prezzi sono sempre bassi e i contenuti sempre più alti. L’obiettivo di CoopVoce e ora quello di dominare la scena tra i provider virtuali, e in seguito di migliorarsi anche dal punto di vista della qualità. Già da ora la rete sotto Vodafone sta portando i suoi risultati, soprattutto se si tiene conto di quanto fatto con la nuova ChiamaTutti Top 20.

CoopVoce: la nuova offerta arriva per tutti gli utenti ed è disponibile fino al prossimo 15 gennaio con 20 giga e molto altro a soli 8 euro al mese

La nuova ChiamaTutti Top 20 È arrivata lo scorso mese di novembre con tante soluzioni interne davvero interessanti.

Al suo interno infatti tutti possono trovare minuti illimitati per telefonare chiunque in ogni momento e 1000 SMS per i più nostalgici. Inoltre per navigare ecco 20 giga in 4G sotto rete Vodafone. Il costo mensile è di soli 8 euro per sempre e anche per i già clienti di CoopVoce. Questi potranno tranquillamente cambiare la loro offerta pagando l’attivazione.