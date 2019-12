Comet sta per concludere una delle campagne promozionali più proficue ed interessanti degli ultimi mesi, un volantino che è in grado di nascondere prezzi bassi ed occasioni assolutamente da non perdere per tutti i consumatori in Italia.

Gli acquisti sono possibili ancora fino a domani, 24 dicembre 2019, sia in negozio che sul sito ufficiale. Chi sceglierà di acquistare online deve mettere in conto, ovviamente, che la spedizione presso il domicilio è impossibile prima del Natale, oltretutto dovrete anche pagare una cifra a parte per la consegna da parte del corriere.

Scoprite gli ultimi codici sconto Amazon e tutte le offerte migliori del momento sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: tutti i prezzi che non dovete lasciarvi sfuggire

I prezzi inclusi all’interno del volantino Comet sono davvero molto speciali, in particolare spicca la promozione applicata sul Samsung Galaxy S10e, attualmente in vendita a soli 449 euro (no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi), in grado di garantire buone prestazioni complessive.

Il migliore smartphone in offerta, invece, è rappresentato dall’iPhone 11, un top di gamma assoluto disponibile all’acquisto a 759 euro (invece che 889 euro). L’ultima occasione da segnalare riguarda i videogiocatori amanti della Sony PlayStation 4, sarà difatti possibile acquistare la console da 500GB con 2 joystick inclusi ed un voucher per Fortnite del valore di 31 euro, tutto spendendo solamente 199 euro.

Per maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale citata nel nostro articolo non dovete far altro che aprire le pagine che trovate qui sotto, ricordando comunque che sono in scadenza nella giornata di domani, 24 dicembre 2019.