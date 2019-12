Sembra che manchino davvero pochi mesi alla messa in onda della nuova stagione di una delle serie cult del momento. Stiamo parlando de La Casa di Carta, che è giunta alla sua quarta stagione.

I fan sono andati in visibilio non appena hanno scoperto che uno dei protagonisti tornerà per tutta la stagione. Stiamo parlando di Nairobi, interpretato da Alba Flores. E’ un personaggio molto controverso in quanto sul finire della terza stagione sembrava che stesse in procinto di morire.

Con una simile notizia, Netflix durante il Brazil Comic Con Experience poche settimane fa ha dichiarato che la nuova stagione andrà in onda dal 3 Aprile del 2020 sulla piattaforma in contemporanea mondiale.

Il video che ne anticipa il lancio ha il titolo “Che il caso abbia inizio” e lo potete trovare a questo link. Intanto vi anticipiamo che nel trailer si vedono diversi personaggi che compariranno nella stagione, tra i quali spicca quello di Nairobi di cui vi abbiamo parlato poche righe fa.