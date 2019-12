Il tanto atteso BV9900 di Blackview è finalmente disponibile in anteprima mondiale da oggi in quantità limitate. I primi 200 acquirenti possono ottenere il BV9900 a soli 299,99€ (con un risparmio di ben 200€). Se siete interessati ad essere tra i fortunati acquirenti, potete cliccare qui ed ottenere il coupon esclusivo.

Se non sarete abbastanza fortunati da riuscire ad acquistare il coupon, potrete comunque far vostro il BV9900 con uno sconto del 34% sul prezzo di vendita. Il prezzo scenderà a soli 329,99€. L’offerta limitata è disponibile da oggi e vi consigliamo di approfittarne nell’immediato.

Il BV9900 non è uno smartphone di fascia bassa anzi è riuscito a registrare ottimi punteggi benchmark su AnTuTu. E’ riuscito ad ottenere 222.120 punti, davvero un ottimo punteggio consierate le specifiche vicine a quelle dei migliori top di gamma. Troverete dunque uno smartphone sempre pronto all’uso e che difficilmente andrà in difficoltà.

Acquisate il nuovo Blackview BV9900 e potrete vincere fino a 1000€

Il BV9900 offre anche un’eccellente resistenza al freddo. La caratteristica di questi dispositivi è quella di resistere anche alle condizioni più estreme. Anche in questo caso il dispositivo non si smentisce e riesce ad eseguire le funzioni principali come telefonare, inviare messaffi, ricercare i contatti ed utilizzare la fotocamera anche in presenza di -30 ℃.

Dispone inoltre di un sensore per la frequenza cardiaca, un sensore per la misurazione della qualità dell’aria, barometro, igrometro, sensore di misuratore UV per un’esperienza più user-friendly. Le sorprese non finiscono qui perchè alcuni fortunati tra quelli che acquisteranno il nuovo BV9900 sullo store ufficiale di Blackview presente su AliExpress, alcuni fortunati potranno ricevere un coupon aggiuntivo dal valore di ben 1000€. Affrettatevi le vendite dureranno solo fino a domani!