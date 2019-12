3 Italia prova a farsi sentire in un mercato ormai dominato da Iliad e dagli operatori virtuali con il lancio di un’ottima campagna promozionale da 100 giga di traffico dati al mese, anche se limitata ad una ristrettissima cerchia di pochi fortunati utenti.

Il suo nome è All-In 100 Unlimited, all’interno sono stati posizionati contenuti davvero invidiabili, in particolar modo annoveriamo 100 giga in 4G, nonché minuti illimitati per poter telefonare a chiunque. Il prezzo richiesto è di soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, incluso nella promozione anche il servizio Giga Bank, utile sopratutto per accumulare i giga non consumati nei mesi precedenti, avendoli di conseguenza a disposizione in tutti i successivi.

3 Italia: chi può attivare la All-In 100 Unlimited

La All-In 100 Unlimited non è alla portata di ogni consumatore sul territorio italiano, gli unici che la possono attivare sono gli uscenti da MVNO o da Iliad, con portabilità obbligatoria del proprio numero originario. I costi iniziali da sostenere equivalgono a 6,99 euro per la promo, con l’aggiunta della prima mensilità e di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Il pagamento dovrà avvenire per mezzo di conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, sempre con cadenza mensile. E’ presente un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, entro tale periodo temporale il consumatore non potrà richiedere la portabilità verso altra azienda senza andare ad incappare nel pagamento di una penale del valore di 49 euro.

La navigazione, solo ed esclusivamente per i nuovi clienti, è totalmente gratuita a tempo indeterminato sotto rete telefonica 4G di 3 Italia.