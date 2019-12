In tutto il mondo, ormai, YouTube rappresenta la principale piattaforma di streaming video disponibile online. Quotidianamente, infatti, milioni di persone utilizzano questo servizio per restare aggiornati sulle ultime novità oppure per seguire i propri YouTuber preferiti. Non a caso, quindi, YouTube offre un catalogo letteralmente infinito che spazia in ogni settore del mercato e che permette agli utenti di interagire in maniera istantanea con i content creator. Attraverso la piattaforma, infatti, ognuno di noi può commentare, visualizzare le stories, creare delle playlist musicali e tanto altro ancora.

A quanto pare, però, negli ultimi mesi YouTube è stato colpito da molteplici problemi che stanno spaventando gli utenti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

YouTube sotto attacco: un virus metti in pericolo centinaia di migliaia di persone

Secondo quanto riscontrato da migliaia di utenti, nelle ultime settimane si sta diffondendo un pericoloso virus che colpisce in maniera diretta la piattaforma di streaming. Nonostante il virus riguardi da vicino YouTube, in realtà quest’ultimo viene diffuso tra gli utenti attraverso una semplice chat su Facebook Messenger.

Stando alle prime segnalazioni, quindi, pare che un messaggio molto strano stia girando all’interno delle chat di milioni di persone in tutto il mondo. Quest’ultimo contiene al suo interno un link nascosto attraverso i servizi bit.ly e t.cn che, se cliccato anche per errore, apre le porte del nostro dispositivo elettronico ad un malware senza precedenti.

Se anche voi nelle ultime settimane avete ricevuto un messaggio del genere l’unica cosa da fare è ignorarlo completamente, cancellandolo anche da tutte le chat. Il nostro consiglio è quindi quello di non cliccare in nessun caso sul link presente nel messaggio poiché nel giro di pochi secondi il vostro dispositivo verrà completamente infettato.