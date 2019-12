WhatsApp: aggiornamento di Natale pronto, la novità è pazzesca

Nonostante le tante applicazioni concorrenti, WhatsApp continua a fare corsa a sé ormai da diverso tempo grazie alle sue qualità indiscussa. L’applicazione è infatti la migliore in assoluto soprattutto per quanto riguarda le sue qualità ma anche per il numero di utenti.

Ad oggi siamo oltre i 2,5 miliardi di persone in giro per il mondo, tutte o quasi soddisfatti dell’operato della grande piattaforma di messaggistica istantanea. Col passare del tempo sono stati tanti i cambiamenti attraverso i quali l’applicazione è passata, con gli utenti che sono rimasti spesso e volentieri felici. Tante funzioni sono dunque arrivate con grande sorpresa del pubblico stesso, il quale ad oggi si ritrova una piattaforma completa sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi tempi però si discuteva di alcuni nuovi aggiornamenti che stentavano ad arrivare e proprio per questo in molti ora cercano lumi in merito.

WhatsApp, il prossimo aggiornamento potrebbe finalmente riguardare la Dark Mode viste le novità trapelate mediante le ultime indiscrezioni dell’applicazione in beta

In molti lanciarono la bomba ormai diverso tempo fa: WhatsApp si aggiornerà con una Dark Mode che cambierà l’interfaccia con colori scuri. Da quel momento non si è saputo più nulla di concreto, ma ora sembra che il tutto stia venendo al dunque.

Nelle ultime ore infatti sono spuntate online alcune indiscrezioni che parlerebbero di un nuovo aggiornamento. È trapelato inoltro uno screenshot con all’interno le impostazioni di WhatsApp e proprio la sezione Dark Mode attiva. Potrebbe bastare dunque pochissimo tempo per vedere finalmente questa feature tanto attesa tra le mani degli utenti.