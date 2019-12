Unieuro continua a sorprendere gli utenti con una delle migliori campagne promozionali degli ultimi anni, una soluzione che vede offrire la possibilità di acquistare prodotti di tecnologia spendendo veramente pochissimo.

Il volantino qui descritto è da considerarsi valido sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, gli acquisti dovranno essere completati entro e non oltre il 24 dicembre. Nell’eventualità in cui decidiate per un ordine online, ricordate che le spese di spedizione sono a pagamento, ma sopratutto che difficilmente la consegna avverrà prima di Natale.

Da segnalare inoltre la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, in questo modo si otterrà un prestito da restituire di mese in mese a partire da Aprile 2020. Non dimenticatevi inoltre di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, ogni giorno in regalo decine di codici sconto ed offerte esclusive.

Volantino Unieuro: le offerte da non lasciarsi sfuggire

Le offerte del volantino Unieuro da non lasciarsi assolutamente sfuggire riguardano tantissimi smartphone, tra cui ad esempio troviamo lo Huawei Mate 20 promosso a soli 399 euro. Un terminale di fascia medio-alta in grado di fornire buone prestazioni complessive, anche se non ai livelli dei fratelli maggiori Mate 20 Pro o la nuova serie Mate 30.

Volendo invece puntare su un terminale più recente ed ugualmente ricco di buone prestazioni, ecco arrivare lo Xiaomi Redmi Note 8T, dispositivo da soli 179 euro con tante buone caratteristiche generali.

Il volantino Unieuro è questo e moltissimo altro ancora, per avere un’idea generale delle soluzioni della campagna promozionale in oggetto, ecco qui sotto le pagine nel dettaglio.